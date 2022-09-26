Виїзд за кордон можуть заборонити ще одній категорії українців: прикордонники дали пояснення

Для перетину українського кордону громадянами повинні мати на руках дозвільні документи

В Україні загальну мобілізацію, як і воєнний стан, які своїм указом президент Володимир Зеленський оголосив 24 лютого, продовжили до 21 листопада. А це означає, що чоловікам призовного віку від 18 до 60 років виїзд за межі країни забороняється. Водночас для деяких категорій громадян уряд все ж вирішив послабити заборону на перетин кордону. Мова йде про осіб чоловічою статі, котрі мають інвалідність. Проте, й ця група чоловіків може отримати відмову у виїзді з України.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі, українці не матимуть змогу виїхати за кордон при умові, що підтверджувачі інвалідність документи були видані за межами України. Крім того, особи з інвалідністю ІІІ групи відтепер навіть можуть бути призвані на службу до армії за їх власним бажанням, тож такі громадяни автоматично стають військовослужбовцями та не підлягають виїзду з країни на загальних підставах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.

Як перетнути кордон — документи

В Україні громадяни з інвалідність, матимуть право на перетин кордон, якщо матимуть на руках низку дозвільних документів, а саме:

довідка до акта огляду МСЕК (форма №157−1/о);

посвідчення, яке підтверджує статус інваліда

пенсійне посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги особам з інвалідністю;

довідка (документ) для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою представниками Міністерства соціальної політики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні ще одну категорію чоловіків не випускатимуть за кордон, навіть при умові наявності у них дозвільних документів.