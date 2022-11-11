Могут ли студенты иностранных вузов выезжать за границу? Появились первые решения суда

Суд рассмотрел иски студентов, которых пограничники отказались пропускать на обучение за границу.

Студенты иностранных вузов, на петицию которых недавно отреагировал президент Владимир Зеленский, получили первые решения суда по делам, касающихся запрета выезда на обучение за границу. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Рассмотрев иски, суд принял сторону студентов и нивелировал решение Пограничной службы.

О чем идет речь в постановлениях суда?

Дело об отказе на выезд студента за границу 28 октября рассмотрел Львовский окружной административный суд. Пересечь границу пытался выпускник военной кафедры, офицер запаса, которого, однако, не мобилизовал его орган территориального комплектования. Студент направлялся на обучение в Высшую школу внутренней безопасности в Лодзи на срок с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2027 года. Несмотря на наличие полного пакета документов, пограничники не пропустили мужчину на пункте пропуска "Угринов-Долгобычев".

Суд постановил, что решение пограничников считается противоправным и подлежит отмене, полностью удовлетворив исковые требования.

Похожее решение было принято Харьковским окружным админсудом. Пограничники не пропустили студента на обучение в Академию управления и администрирования в г. Ополе (Польша). При этом студент предоставил справку об отсрочке от призыва на военную службу при мобилизации на особый период.

Суд рассмотрел все аргументы истца и объяснения ответчика причины запрета и признал, что у Госпогранслужбы нет законных оснований запретить студенту выезд в Польшу на период обучения.

В заключении суд подчеркнул, что ограничения по запрету на выезд за границу во время военного положения не применяются к гражданам Украины, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, относящимся к следующим категориям:

соискателей профессионального высшего и высшего образования;

ассистентов стажеров;

аспирантов и докторантов.

Форма получения образования может быть дневной или дуальной.

Какие документы необходимы для выезда студентов за границу?

Для пересечения границы студенты должны предъявить работникам Госпогранслужбы следующие документы:

загранпаспорт;

студенческий билет или студенческая виза;

документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе — переведенные и нотариально заверенные;

военно-учетные документы, подтверждающие отсрочку от призыва;

справка от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В качестве документов, подтверждающих обучение, можно использовать контракт, документы об оплате обучения и т.д.

Напомним, что в Украине с 24 февраля продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет, за исключением отдельных категорий, не имеют права покидать страну.

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