Некоторые категории украинцев освобождены от мобилизации: полный список

При наличии соответствующих документов эти граждане не должны отправляться на службу, но некоторые из них могут сделать это добровольно

В Украине планируют продлить военное положение и общую мобилизацию еще на три месяца, а значит, повестки до сих пор продолжат вручать. Однако с начала полномасштабной войны есть категории лиц, не подлежащих военной службе. И их перечень не мал.

По закону о мобилизации в течение военного положения не подлежат:

лица, которые были забронированы предприятиями, организациями и компаниями в порядке, установленном Кабмином;

лица с инвалидностью или те, которые по заключению военно-врачебной комиссии временно непригодны к воинской службы по состоянию здоровья сроком до шести месяцев;

лица, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

лица, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитывающими ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

лица, занятые уходом за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены или мужа, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

лица, имеющие жену или мужа из числа лиц с инвалидностью или одного из своих родителей или родителей жены или мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной рады Автономной республики Крым;

работники органов военного управления, воинских подразделений, предприятий, учреждений и организаций Минобороны Украины, ВСУ и других.

Следует отметить, что некоторые лица, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями могут быть освобождены от службы. Это происходит, если ребенок болен:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы,

тяжелые врожденные пороки развития,

редкие орфанные заболевания,

онкологические/онкогематологические заболевания,

детский церебральный паралич,

тяжелые психические расстройства,

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),

острые/хронические заболевания почек IV степени.

На особый период мобилизации не подлежат:

соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

В конце концов, мобилизации не подлежат также ученики профессионального/профессионального высшего/высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты. На срок обучения они могут пойти на военную службу только добровольно.

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