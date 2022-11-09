Деякі категорії українців звільнені від мобілізації: повний перелік

За наявності відповідних документів ці громадяни не повинні відправлятися на службу, але дехто з них може зробити це добровільно

В Україні планують подовжити воєнний стан і загальну мобілізацію ще на три місяці, а отже повістки досі продовжать вручати. Однак з початку повномасштабної війни є категорії осіб, які не підлягають військовій службі. І їхній перелік не малий.

Згідно із законом мобілізації протягом воєнного стану не підлягають:

особи, які були зпброньовані підприємствами, організаціями так компаніями в порядку, встановленому Кабміном;

особи з інвалідністю або ті, що за висновком військово-лікарської комісії тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців;

особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

особи, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

особи, які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

особи, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, які зайняті доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини або чоловіка, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

особи, які мають дружину або чоловіка з числа осіб з інвалідністю або одного із своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

особи, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

народні депутати України, депутати Верховної ради Автономної республіки Крим;

працівники органів військового управління, військових підрозділів, підприємств, установ та організацій Міноборони України, ЗСУ та інших.

Слід зазначити, що деякі особи, які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями можуть бути звільнені від служби. Це стається, якщо дитина хвора на:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи,

тяжкі вроджені вади розвитку,

рідкісні орфанні захворювання,

онкологічні/онкогематологічні захворювання,

дитячий церебральний параліч,

тяжкі психічні розлади,

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),

гострі/хронічні захворювання нирок IV ступеня.

На особливий період мобілізації не підлягають:

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Врешті-решт, мобілізації не підлягають також здобувачі професійної/фахової передвищої/вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти. На термін свого навчання вони можуть піти на військову службу тільки добровільно.

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