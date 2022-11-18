Не только из-за мобилизации: в каких случаях могут запретить выезд за границу

Кому могут запретить выезд за границу и как проверить информацию о себе в госреестрах

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам призывного возраста не разрешается выезжать за пределы Украины. При этом следует помнить, что не только из-за мобилизации человеку могут запретить пересечение границы. Детальнее о таких случаях сообщает издание Факты ICTV.

Причины, по которым могут не разрешить уехать из Украины

Вам могут отказать в пересечении границы в следующих случаях:

если вы не оплатили алименты — задолженность считается веской причиной;

существует решение суда, прямо запрещающее выезд за пределы страны;

против вас возбуждено уголовное дело;

вы отбываете наказание за совершенное правонарушение;

вы владеете сведениями, которые считаются государственной тайной.

Проверить, разрешен ли вам выезд можно в официальных государственных реестрах в онлайн-режиме. Это может быть Реестр должников, Реестр судебных решений или Реестр исполнительных производств. Пройти проверку можно через Опендатабот. Достаточно установить приложение на мобильный телефон и отправить боту свой налоговый номер (ИНН). Если вы найдете свои данные в одном из реестров – пересечь границу не удастся.

Как правильно запросить пограничную службу?

Запрос в Государственную пограничную службу — самый надежный способ, который поможет точно узнать: разрешено пересечение границы или нет. Чтобы его отправить, необходимо обратиться лично в канцелярию Главного центра обработки специальной информации или отправить письмо по почте.

Какую информацию должен содержать запрос?

ФИО; Адрес проживания (место фактического пребывания); Реквизиты документа, удостоверяющего подающего запрос.

Можно также указать адрес, на который вы хотите получить ответ (если он будет отличаться от адреса вашего фактического пребывания).

Ранее сообщалось, какая категория мужчин сможет находиться за границей подольше.

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