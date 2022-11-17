Правила изменились — какая категория мужчин-украинцев сможет пребывать за границей дольше

Для пересечения границы обязательно нужно иметь соответствующие документы.

В Украине продолжает действовать запрет на выезд за границу для мужчин призывного возраста, за исключением некоторых категорий.

15 ноября Кабинет Министров внёс изменения в правила, разрешив некоторым украинским мужчинам покидать страну на более длительный срок. С соответствующим постановлением можно ознакомиться на сайте правительства.

После обновления правил пребывать за границей дольше смогут водители, выполняющие международные рейсы. Срок для них продлили с 45 до 60 дней.

В документе Кабмина также уточняется, что для пребывания за границей дальнобойщики обязательно должны иметь лицензию на право хозяйственной деятельности. Обновления касаются водителей, которые перевозят как груз, так и пассажиров.

Информация о лице, планирующего покинуть страну, должна быть обязательно зафиксированной в системе Укртрансбезопасность, — отмечается в постановлении.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим отдельным категориям мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу.

Ранее мы писали, какие еще обстоятельства, помимо призыва, могут послужить препятствием для выезда в другие страны.

Также сообщалось, в каких случаях мужчины с "белым билетом" могут покидать страну.