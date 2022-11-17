Правила змінилися — яка категорія чоловіків-українців зможе перебувати за кордоном довше

Для перетину кордону обов’язково необхідно мати відповідні документи.

В Україні продовжує діяти заборона на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку, крім деяких категорій.

15 листопада Кабінет Міністрів вніс зміни до правил, дозволивши деяким українським чоловікам залишати країну на більш тривалий термін. З відповідною постановою можна ознайомитись на офіційному сайті уряду.

Після оновлення правил перебувати за кордоном довше зможуть водії, які виконують міжнародні рейси. Термін їм продовжили з 45 до 60 днів.

У документі Кабміну також уточнюється, що для перебування за кордоном далекобійники обов’язково повинні мати ліцензію на право господарської діяльності. Оновлення стосуються водіїв, які перевозять як вантаж, так і пасажирів.

Інформація про особу, яка планує залишити країну, має бути обов’язково зафіксованою в системі Укртрансбезпеки, — наголошується в документі.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація. У зв’язку з цим окремим категоріям чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за кордон.

Раніше ми писали, які ще обставини, окрім призову, можуть стати перешкодою для виїзду в інші країни.

Також повідомлялося, у яких випадках чоловіки з "білим квитком" можуть залишати країну.