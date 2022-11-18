Не лише через мобілізацію: у яких випадках можуть забронити виїзд за кордон

Кому можуть заборонити виїзд за кордон та як перевірити інформацію про себе у держреєстрах

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Військовозобов'язаним чоловікам призивного віку не дозволяється виїжджати за межі України. При цьому слід пам'ятати, що не лише через мобілізацію людині можуть заборонити перетин кордону. Детальніше про такі випадки повідомляє видання Факти ICTV.

Причини, за яких можуть не дозволити виїхати з України

Вам можуть відмовити у перетині кордону у наступних випадках:

якщо ви не сплатили аліменти — заборгованість вважається вагомою причиною;

існує рішення суду, яке прямо забороняє виїзд за межі карїни;

проти вас порушено кримінальну справу;

ви відбуваєте покарання за скоєне правопорушення;

ви володієте выдомостями, які вважаються державною таємницею.

Перевірити, чи дозволений для вас виїзд можна в офіційних державних реєстрах в онлайн-режимі. Це може бути Реєстр боржників, Реєстр судових рішень чи Реєстр виконавчих проваджень. Пройти перевірку можна через Опендатабот. Достатньо встановити застосунок на мобільний телефон та відправити боту свій податковий номер (ІПН). Якщо ви знайдете свої дані в одному з реєстрів — перетнути кордон не вдасться.

Як правильно подати запит до прикордонної служби?

Запит до Державної прикордонної служби — найбільш надійний спосіб, який допоможе точно дізнатися: дозволений перетин кордону чи ні. Щоб його надіслати, потрібно звернутися особисто до канцелярії Головного центру обробки спеціальної інформації або відправити листа поштою.

Яку інформацію має містити запит?

ПІБ; Адресу проживання (місце фактичного перебування); Реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит.

Можна також вказати адресу, на яку хочете отримати відповідь (якщо вона відрізнятиметься від адреси вашого фактичного перебування).

Раніше повідомлялося, яка категорія чоловіків зможе перебувати за кордоном довше.

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