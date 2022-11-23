Выезд за границу разрешили еще для одной категории украинских мужчин

Для выезда из Украины нужно будет подготовить пакет документов

Кабинет министров Украины утвердил порядок выезда за границу для моряков. Соответствующая информация появилась на правительственном портале. Сообщается, что для выезда за пределы страны морякам потребуется собрать определенный пакет документов.

Куда обратиться моряку, чтобы получить разрешение

Для получения разрешения на выезд моряку нужно посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки и предоставить пакет документов.

После этого нужно получить подтверждение от администрации судоходства по поводу действительности документов. В течение семи дней моряк должен обратиться в центры комплектования, а потом в пограничную службу (без четких сроков).

Срок действия пребывания моряков за границей определяют территориальные центры комплектования.

Какие документы нужны для выезда

Пакет документов определяется в зависимости от статуса, образования моряка, а также цели выезда за границу.

Для курсантов учебных заведений понадобятся следующие документы:

заявление на получение Разрешения в произвольной форме, но с указанием Постановления № 992 и ссылкой на алгоритм;

удостоверение личности моряка;

соответствующий военно-учетный документ;

справка от учебного заведения, подтверждающую направление на практику на судне.

Моряки, которые направляются в командировку и имеют соответствующее образование, должны предоставить:

заявление, составленное в произвольной форме, но с указанием Постановления № 992 и ссылкой на алгоритм;

военно-учетный документ;

удостоверение личности моряка;

трудовой договор (контракт)или гарантийное письмо от судовладельца.

Если, несмотря на наличие всех необходимых разрешений, моряку не удается пересечь границу, нужно обращаться в суд. Также можно попытаться пройти погранконтроль через другой пункт пропуска.

Напомним, что в Украине из-за полномасштабного вторжения рф военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 19 февраля 2023 года. В этот период военнообязанные мужчины не имеют права выезжать за пределы страны, за исключением некоторых категорий.