Выезд мужчин за границу: для одной из категорий изменились правила

Теперь некоторым мужчина разрешено находиться за границей 60 дней

Во время военного положения, которое сейчас действует в Украине, мужчины призывного возраста не могут покидать территорию страны. Однако несколько категорий, которые являются исключениями, могут выезжать за границу при наличии всех необходимых документов. Для одной из категорий этого списка были внесены новые правила для віыезда.

Кабинет министров Украины изменил правила для водителей транспортных компаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Увеличен непрерывный срок пребывания водителей транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом", — отметил Мельничук.

Таким образом, водителям транспортных компаний теперь разрешено находиться в другой стране на протяжении 60 дней со дня пересечения госграницы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, могут ли во время войны в Украине владельцы "белого билета" уехать из страны.