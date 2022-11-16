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Виїзд чоловіків за кордон: для однієї з категорій змінилися правила

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Автор
Виїзд за кордон
Виїзд за кордон. Фото ukraina.ru

Тепер деяким чоловікам дозволено перебувати за кордоном 60 днів

Під час воєнного стану, який нині діє в Україні, чоловіки призовного віку не можуть залишати територію країни. Однак кілька категорій, які є винятками, можуть виїжджати за кордон за наявності всіх необхідних документів. Для однієї з категорій цього списку було внесено зміни в правила виїзду.

Кабінет Міністрів України змінив правила для водіїв транспортних компаній. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Збільшено безперервний термін перебування водіїв транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом", — зазначив Мельничук.

Таким чином, водіям транспортних компаній тепер дозволено перебувати в іншій країні протягом 60 днів із дня перетину держкордону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи можуть під час війни в Україні власники "білого квитка" виїхати з країни.

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#Україна #Кордон #Виїзд за кордон