Виїзд чоловіків за кордон: юрист пояснив, яка категорія та з якими документами може виїхати

Юрист назвав необхідні документи, необхідні для виїзду за кордон для однієї з категорій чоловіків

Загальна мобілізація в Україні продовжується. Чоловіки призовного віку не можуть залишати межі країни. Проте є винятки, яким виїзд за кордон дозволено.

Наприклад, виїзд дозволено чоловікам, які супроводжують осіб з інвалідністю. Однак для цього їм необхідно мати певні документи. Юрист онлайн-сервісу B2BConsult пояснив, як правильно підготуватися до поїздки цієї категорії чоловіків, щоб не мати проблем на кордоні.

За його словами, умовою перетину кордону, крім факту родинних зв’язків, необхідно ще й спільне проживання на момент перетину супроводжуючого разом з інвалідом. Таким чином, чоловікові необхідно зареєструвати своє місце проживання разом родичем чи навпаки.

Також важливо зазначити, що особа, яка супроводжує інваліда, має повернутися не пізніше за особу з інвалідністю.

Список необхідних документів, які потрібно надати у пункті пропуску:

Закордонні паспорти;

Документи про інвалідність (довідка до акту МСЕК або посвідчення інваліда, або пенсійне посвідчення із зазначенням отримання пенсії як інвалід 2 групи);

Документи, що підтверджують спорідненість;

Довідка про реєстрацію місця проживання з чоловіком з батьком за однією адресою.

Нагадаємо, що уряд послабив умови виїзду за кордон для ще однієї категорії українців. Названо документи, які необхідно мати з собою при виїзді.

Також видання "Телеграф" повідомляло, що в Україні було розширено список чоловіків, які можуть виїхати за межі країни.