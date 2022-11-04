Выезд мужчин за границу: юрист объяснил, какая категория и с какими документами может выехать

Юрист назвал необходимые документы, которые необходимы для выезда за границу для одной из категорий мужчин

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается. Мужчины призывного возраста не могут покидать пределы страны. Однако есть исключения, которым выезд за границу разрешен.

К примеру, выезд разрешен мужчинам, сопровождающим лиц с инвалидностью. Однако для этого им необходимо иметь с собой определенные документы. Юрист онлайн-сервиса B2BConsult объяснил, как правильно подготовиться к поездке этой категории мужчин, чтобы не иметь проблем на границе.

По его словам, условием пересечения границы кроме факта родственных связей необходимо еще и совместное проживание на момент пересечения сопровождающего вместе с инвалидом. Таким образом, мужчине необходимо зарегистрировать свое место жительства вместе родственником или же наоборот.

Также важно отметить, что лицо, сопровождающее инвалида, должно вернуться не позднее лица с инвалидностью.

Список необходимых документов, которые нужно предоставить в пункте пропуска:

Загранпаспорта;

Документы об инвалидности (справка к акту МСЭК или удостоверение инвалида, или пенсионное удостоверение с указанием получения пенсии как инвалид 2 группы);

Документы, подтверждающие родство;

Справка о регистрации места проживания с мужа с отцом по одному адресу.

Напомним, что правительство ослабило условия выезда за границу для еще одной категории украинцев. Названы документы, которые необходимо иметь с собой при выезде.

Также издание "Телеграф" сообщало, что в Украине был расширен список мужчин, которые могут выехать за пределы страны.