Укр

Выезд за границу: адвокат назвала пять категорий мужчин, которые могут уехать из Украины

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Выезд за границу для мужчин Новость обновлена 21 ноября 2022, 14:47
Выезд за границу для мужчин. Фото ukraina.ru

При себе на границе мужчинам необходимо иметь документы, подтверждающие право на выезд из страны

С первого дня полномасштабной войны в Украине было введено ограничение на выезд мужчин призывного возраста (18-60 лет) за пределы страны. Всего несколько категорий имеют право уехать за границу, при наличии соответствующих документов.

Выезд из страны разрешен работникам некоторых сфер, невоеннообязанным мужчинам, военным, которые направляются в другую страну на лечение, а также еще нескольким категориям. Подробно об этом в эфире марафона "Информоборона" на телеканале Днепр TV рассказала адвокат Елена Доненко.

Категории мужчин, которые могут выезжать за границу во время военного положения:

  • невоеннообязанные мужчины (по состоянию здоровья / люди с инвалидностью);
  • моряки, железнодорожники, работники авиасферы, волонтеры;
  • мужчина, который сопровождает за границу ребенка-инвалида;
  • мужчина, который имеет троих или более детей и обеспечивает их (факт содержания детей нужно доказать необходимыми документами);
  • отец-одиночка, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет (необходимые документы: свидетельство о рождении и справка, подтверждающая этот факт).

Также Доненко добавила, что свободно из страны могут выезжать мужчины до 18 и после 60 лет.

Напомним, что ранее Кабмин ужесточил правила выезда украинских мужчин за границу. Для одной из категорий из списка необходимых для них документов исключили важную справку.

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#Украина #Мужчины #Пересечение границы #Выезд за границу