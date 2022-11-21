Выезд за границу: адвокат назвала пять категорий мужчин, которые могут уехать из Украины

При себе на границе мужчинам необходимо иметь документы, подтверждающие право на выезд из страны

С первого дня полномасштабной войны в Украине было введено ограничение на выезд мужчин призывного возраста (18-60 лет) за пределы страны. Всего несколько категорий имеют право уехать за границу, при наличии соответствующих документов.

Выезд из страны разрешен работникам некоторых сфер, невоеннообязанным мужчинам, военным, которые направляются в другую страну на лечение, а также еще нескольким категориям. Подробно об этом в эфире марафона "Информоборона" на телеканале Днепр TV рассказала адвокат Елена Доненко.

Категории мужчин, которые могут выезжать за границу во время военного положения:

невоеннообязанные мужчины (по состоянию здоровья / люди с инвалидностью);

моряки, железнодорожники, работники авиасферы, волонтеры;

мужчина, который сопровождает за границу ребенка-инвалида;

мужчина, который имеет троих или более детей и обеспечивает их (факт содержания детей нужно доказать необходимыми документами);

отец-одиночка, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет (необходимые документы: свидетельство о рождении и справка, подтверждающая этот факт).

Также Доненко добавила, что свободно из страны могут выезжать мужчины до 18 и после 60 лет.

Напомним, что ранее Кабмин ужесточил правила выезда украинских мужчин за границу. Для одной из категорий из списка необходимых для них документов исключили важную справку.