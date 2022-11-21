Виїзд за кордон: адвокат назвала п’ять категорій чоловіків, які можуть виїхати з України

При собі на кордоні чоловікам необхідно мати документи, які б підтверджували право на виїзд з країни

З першого дня повномасштабної війни в Україні було запроваджено обмеження на виїзд чоловіків призовного віку (18-60 років) за межі країни. Усього кілька категорій мають право виїхати за кордон, за наявності відповідних документів.

Виїзд із країни дозволено працівникам деяких сфер, невійськовозобов’язаним чоловікам, військовим, які прямують до іншої країни на лікування, а також декільком категоріям. Докладно про це в ефірі марафону "Інформоборона" на телеканалі "Дніпро TV" розповіла адвокат Олена Доненко.

Категорії чоловіків, які можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану:

невійськовозобов’язані чоловіки (за станом здоров’я/люди з інвалідністю);

моряки, залізничники, працівники авіасфери, волонтери;

чоловік, який супроводжує за кордон дитину-інваліда;

чоловік, який має трьох або більше дітей та забезпечує їх (факт утримання дітей потрібно довести необхідними документами);

батько-одинак, який самостійно виховує дитину до 18 років (необхідні документи: свідоцтво про народження та довідка, що підтверджує цей факт).

Також Доненко додала, що вільно з країни можуть виїжджати чоловіки до 18 та після 60 років.

Нагадаємо, що раніше Кабмін посилив правила виїзду українських чоловіків за кордон. Для однієї з категорій зі списку необхідних їм документів виключили важливу довідку.