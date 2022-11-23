Виїзд за кордон дозволили ще для однієї категорії українських чоловіків

Для виїзду з України потрібно буде підготувати пакет документів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок виїзду за кордон для моряків. Відповідна інформація з’явилася на сайті урядового порталу. Повідомляється, що для виїзду за межі країни морякам потрібно буде зібрати певний пакет документів.

Куди звернутися моряку, щоб отримати дозвіл

Для отримання дозволу на виїзд моряку потрібно відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та надати пакет документів.

Після цього слід отримати підтвердження від адміністрації судноплавства з приводу дійсності документів. Протягом семи днів моряк повинен звернутися до центрів комплектування, а потім до прикордонної служби (без чітких термінів).

Термін дії перебування за кордоном моряків визначають територіальні центри комплектування.

Які документи потрібні для виїзду

Пакет документів визначається залежно від статусу, утворення моряків, а також мети виїзду за кордон.

Для курсантів навчальних закладів знадобляться такі документи:

заяву на отримання Дозвіл у довільній формі, але із зазначенням Постанови № 992 та посиланням на алгоритм;

посвідчення особи моряка;

відповідний військово-обліковий документ;

довідка від навчального закладу, що підтверджує направлення на практику на судні.

Моряки, які планують відрядження та мають відповідну освіту, повинні надати:

заяву, складену у довільній формі, але із зазначенням Постанови № 992 та посиланням на алгоритм;

військово-обліковий документ;

посвідчення особи моряка;

трудовий договір (контракт) чи гарантійний лист від судновласника.

Якщо, незважаючи на наявність усіх необхідних дозволів, моряку не вдається перетнути кордон, потрібно звертатися до суду. Також можна спробувати пройти прикордонний контроль через інший пункт пропуску.

Нагадаємо, що в Україні через повномасштабне вторгнення Росії військовий стан і загальну мобілізацію продовжили до 19 лютого 2023 року. У цей час військовозобов’язані чоловіки немає права виїжджати межі країни, крім деяких категорій.