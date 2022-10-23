Выезд мужчин за границу: министр объяснила, когда заработает "еКомандировка"

Вопрос упирается в сумму залога, который нужно будет внести за выезжающего работника

Многих украинцев интересует вопрос, почему до сих пор не работает программа "еКомандировка", запуск которой в нашей стране анонсировали еще в августе. По словам первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко, главная проблема, из-за которой документы о функционировании подобного разрешения для выезда за границу еще прорабатываются, — денежная. Речь, прежде всего, о размере залога, который за мужчину, планирующего покинуть страну, должна внести его фирма-работодатель.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на "Цензор.Нет". Отметим, что изначально планировалось установить залог в сумме 200 тысяч гривен. Довольно большие деньги могли бы подстраховать государство, отпускающее работающих мужчины из Украины. Также это могло бы минимизировать случае "побегов", когда выезжающие бы решили остаться за границей на более длительное время.

"Когда будет доработан аспект с этим залогом, тогда, думаю, этот вопрос может быть решен", — отметила политик во время выступления на Киевском бизнес-форуме.

Также она отметила, что, хотя и считает запрет на выезд мужчин призывного возраста приемлемым, поддерживает создание подобной инициативы. Это, уверена Свириденко, поможет поддержать компании, наполняющие бюджет и влияющие на внешнеэкономическую сферу развития Украины.

Изначально вопрос залога был поднят из-за того, что средняя заработная плата в Украине значительно снизилась за время полномасштабной войны в Украине. Таким образом работодатели не посчитали ранее анонсированную сумму в 200 тысяч гривен справедливой для оплаты в "еКомандировке".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине появилась проблема с выездом за границу для еще одной категории мужчин. На этот раз под очередной запрет попали моряки.