Як перевірити, чи дозволено вам виїзд з України: кілька простих способів

Які причини є найчастішими для відмови у перетині кордону України

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україні діє військовий стан і загальна мобілізація. У зв’язку із цим категоріям громадян, які підлягають до призову, заборонено залишати країну. Однак, крім призову, існують ще кілька причин, за яких громадянина України можуть не випустити за кордон. У зв’язку з цим багато людей задається питанням, як перевірити, чи дозволено їм перетинати держкордон.

Як пише видання Факти, окрім мобілізації найчастішими причинами для відмови на виїзд за кордон є борги за аліментами, кримінальні справи, володіння державною таємницею або рішення суду про заборону перетину кордону.

Як перевірити, чи можу я виїхати за кордон

Головним та найнадійнішим варіантом є подання письмового запиту до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ. Його можна відправити поштою або особисто віднести до канцелярії. Зазначимо, що запит повинен обов’язково містити таку інформацію: прізвище ім’я та по батькові, місце проживання (перебування), реквізити документів, що засвідчують особу громадянина. Відповідь від ДПСУ прийде на адресу, зазначену заявником.

Крім цього способу перевірити себе на заборону виїзду можна онлайн з найбільш популярних причин відмови у перетині кордону:

Перевірити наявність заборони можна спробувати і в спеціальних додатках, наприклад, Опендатабот. Для цього вам знадобиться:

встановити додаток;

Надати свій ІПН (Ідентифікаційний номер платника податків);

Надіслати своє ім’я, прізвище та по батькові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабмін посилив правила для перетину кордону України. З яким документом тепер не вийде виїхати з країни.

Також ми повідомляли, які категорії громадян України не підлягають мобілізації.