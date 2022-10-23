Виїзд чоловіків за кордон: міністр пояснила, коли запрацює "єВідрядження"

Питання впирається у суму застави, яку потрібно буде внести за виїжджаючого працівника

Багатьох українців цікавить питання, чому досі не працює програма "єВідрядження", запуск якої в нашій країні анонсували ще у серпні. За словами першого віце-прем’єра, міністра економіки Юлії Свириденко, головна проблема, через яку документи про функціонування такого дозволу для виїзду за кордон ще опрацьовуються — грошова. Йдеться насамперед про розмір застави, яку за чоловіка, який планує залишити країну, має внести його фірма-роботодавець.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на "Цензор.Нет". Зазначимо, що початково планувалося встановити заставу у сумі 200 тисяч гривень. Досить великі гроші могли б підстрахувати державу, яка відпускає працюючих чоловіків з України. Також це могло б мінімізувати випадки "втеч", коли виїжджаючі вирішили залишитися за кордоном на більш тривалий час.

"Коли буде доопрацьовано аспект із цією заставою, тоді, гадаю, це питання може бути вирішене", — зазначила політик під час виступу на Київському бізнес-форумі.

Також вона зазначила, що, хоч і вважає заборону на виїзд чоловіків призовного віку прийнятною, все ж підтримує створення подібної ініціативи як "єВідрядження". Це, переконана Свириденко, допоможе підтримати компанії, які наповнюють бюджет та впливають на зовнішньоекономічну сферу розвитку України.

Спочатку питання застави було порушено через те, що середня заробітна плата в Україні значно знизилася за час повномасштабної війни в Україні. Таким чином, роботодавці не порахували раніше анонсовану суму в 200 тисяч гривень справедливою для оплати в "єВідрядженні".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні постала проблема з виїздом за кордон для ще однієї категорії чоловіків. На цей раз під чергову заборону потрапили моряки.