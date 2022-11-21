Пенсия в наследство: при каком условии пенсию умершего пенсионера выплатят родственникам

Получить средства можно обратившись в ПФУ

Часть украинских пенсионеров из-за военных действий или оккупации не может вовремя получить насчитанную пенсию. На это у человека есть полгода, затем выплаты ему отдадут по заявлению. Если в это время человек умирает, насчитанная пенсия становится наследством.

Первоочередное право на получение начисленной пенсии имеют те члены семьи которые жили с пенсионером, а если таковых нет — другие наследники. "Такие средства выплачиваются наследникам по заявлению в пенсионный фонд", — отмечает министр соцполитики Оксана Жолнович.

Если обращаются с заявлением в Пенсионный фонд не члены семьи, жившие с пенсионером, то пенсия включается в наследственное имущество, но не пропадает. В том числе это касается и пенсионеров, умерших на оккупированных территориях. В Пенсионном фонде к заявлению могут понадобиться и другие документы, в частности — подтверждающие смерть человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что родственники или те, кто хоронил умершего пенсионера могут претендовать на помощь на похороны от государства. Напомним, в декабре в связи с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц ожидается рост минимальной пенсии и других выплат.