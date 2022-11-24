Вибрати можна лише одну: які види пенсії одержують в Україні

Отримувати одночасно два види пенсії не можна

В Україні існують чотири види пенсії і відповідно до законодавства людина може вибирати між ними, якщо їй покладено два або більше типи. Основна частина українських пенсіонерів отримує пенсію за віком.

Як зазначають у Пенсійному фонді, її отримують при досягненні певного віку та за наявності потрібної кількості років стажу. Нагадаємо, 2023 року вийти на пенсію у 60 можна буде лише за 30 років страхового стажу, якщо його немає — наступні тимчасові вікна у 63 та 65 років.

Ще один вид пенсії, пов’язані зі стажем, — за вислугу років. Він призначається під час роботи на певних посадах, але це також єдиний вид пенсії, який можна втратити вийшовши на роботу. Також в Україні можна отримувати пенсію щодо інвалідності. Орган медико-санітарної експертизи визначає групу інвалідності, причину та термін її дії.

Четвертий вид — пенсія через втрату годувальника, коли непрацездатні члени сім’ї отримують матеріальну допомогу від держави. Діти мають на неї право, навіть якщо не утримувалися загиблими батьками. Зазначимо, що у ряді випадків на неї можуть претендувати і працездатні громадяни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нараховану пенсію померлого родича можна отримати у спадок. Для цього потрібно звернутись до ПФУ.