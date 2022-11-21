Пенсії під час війни: на деяких українців чекають зміни у страховому стажі

Для однієї категорії українців страхові внески певний час сплачуватимуться за рахунок державного бюджету

В Україні набув чинності закон про соціальний та правовий захист для українців, які перебували в полоні у російських окупантів. Відтепер період, під час якого громадяни були позбавлені особистої свободи, буде зарахований до їхнього страхового стажу.

Українці, яким довелося пережити російський полон, належать до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

"Період позбавлення особистої свободи зараховуватиметься до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи зі шкідливими умовами, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах та у пільгових розмірах", — пояснили у ПФУ.

Зазначається, що страхові внески за весь період позбавлення громадянина особистої свободи та протягом шести місяців після нього сплачуватимуться за рахунок державного бюджету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляло про те, що як в Україні відбуваються виплати пенсій людям, які змушені були на деякий час виїхати за кордон. Є кілька випадків, коли нарахування пенсій може бути призупинено.