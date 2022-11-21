Пенсии во время войны: некоторых украинцев ждут изменения в страховом стаже

Для одной категории украинцев страховые взносы определенное время будут уплачиваться за счет государственного бюджета

В Украине вступил в силу закон о социальной и правовой защите для украинцев, которые находились в плену у российских оккупантов. Отныне период, во время которого граждане были лишены личной свободы, будет зачтен в их страховой стаж.

Украинцы, которым довелось пережить российский плен, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

"Период лишения личной свободы будет засчитываться в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту, а также в страховой стаж работы с вредными условиями, дающий право на назначение пенсии на льготных условиях и в льготных размерах", — объяснили в ПФУ.

Отмечается, что страховые взносы за весь период лишения гражданина личной свободы и в течение шести месяцев после за него будут уплачиваться за счет государственного бюджета.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщало о том, что как в Украине происходят выплаты пенсий людям, которые вынуждены были на некоторое время выехать за границу. Есть несколько случаев, в которых начисление пенсий может быть приостановлено.