"Пытали по-разному. Меня — били": медик с "Азовстали" рассказала о условиях в российском плену (видео)

Медик с "Азовстали" рассказала о принудительных признаниях и бесчеловечных условиях содержания в российском плену

Украинский военный медик Виктория Обидина, освободившись из плена россиян, поведала о пытках и нечеловеческих условиях содержания. Об этом украинка рассказала в интервью изданию "DW".

Медик укрывалась в бункере завода "Азовсталь" вместе со своей маленькой дочерью Алисой, пока город не захватили оккупанты. С тех пор маму и дочь разлучили. Виктории угрожали, что отдадут четырехлетнюю Алису в детский дом, но девочку удалось перевести в Запорожье к родственникам. Ребёнок не видел свою мать полгода.

31 мая Викторию поместили в изолятор временного содержания, где были ужасающие условия. Отсутствовали средства гигиены, а в душ водили один раз в неделю и то не всегда. Женщины подвергались пыткам, в частности Викторию избивали.

"Многих девочек пытали, по-разному. И электрошокерами и всем на свете", — Виктория Обидина.

Но позже женщину перевели в Еленовку, где по словам пленницы, условия были еще хуже.

"Камеры маленькие, где-то 3 на 4 метра, где жили 11 человек. Это была двухместная камера, а потом перевели в шестиместную, где жили уже 24 человека", — рассказала Виктория Обидина.

Медик рассказала, что воду, которую давали пленным, набирали из ставка и в ней даже попадались мальки. Женщины лежали по два человека на одной кровати, а тем, кому не хватало места, ложились на полу.

В концлагере в Еленовке к женщинам относились лучше, чем в изоляторе временного содержания, но издевались над украинскими мужчинами-военнослужащими, особенно — над азовцами.

Виктория Обидина провела в плену несколько месяцев. Женщина смогла вернуться домой 17 октября во время очередного обмена пленными. Тогда Украине удалось освободить 108 женщин среди, которых были как военнослужащие так и гражданские лица.

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