"Группа приматов захватила трех людей": Сеть негодует из-за постановочного видео кадырова

Чеченского "дона" сравнивают с африканским людоедом бокассой

Известный тиктокер "дон-кадыров" продолжает "смешить" публику своими постановочными видео. К сожалению, часто этот смех смешивается со злостью и негодованием, так как при съемке "киношники" переходят все грани здравого смысла и приличия.

К примеру, накануне пользователей Сети не на шутку разозлил новый "шедевр", в котором показано, как сыновья неуважаемого "дона" дарят ему якобы трех захваченных в плен украинских бойцов.

"Одно из самых позорных военных преступлений путинского режима: несовершеннолетний сын кадырова "дарит" отцу трех "пленных ВСУ" – обращает внимание на видео пользователь Twitter под ником "Распад и неуважение".

Многие читатели блога расценили показанное как никудышную постановку и инсинуацию.

"Мне кажется что пленные подставные. Никого, никуда в "Тик-Токе" не берут. Но от этого театральная пьеса кадыровских смердов не становится менее отвратительной. Страна фейк. А вот ответка от ВСУ будет настоящей!", "Мне кажется, эта постановка, переодели своих же. Какие пленные? Чтобы взять в плен нужно воевать. Кто-то реально думает, что сыновья Кадырова воюют? Они тиктокерские бойцы, а не настоящие", "Постановка для лохов Слабо верится в пленных, если тик-ток войска воюют с кустами и пустыми гаражами. Либо купили, либо своих переодели. Отвратительно в любом случае", — пишут пользователи.

Комметарии пользователей Сети

Даже если показанные в видео люди – настоящие бойцы ВСУ, это тем более возмутительно, так как со всеми пленными должны обращаться по законам войны, а не привлекать их для роликов сомнительного качества. Кроме того, использование детей в подобных роликах категорически запрещено – ведь нельзя исключать в будущем мести со стороны жертв, над которыми устроили издевательства – а в военное время, как известно, возможны любые ситуации.

Комментарии пользователей

Кроме того, считают читатели страницы, от подобного "творчества" попахивает чем-то неприличным и средневековым.

Комментарии пользователей Сети

А кадырова даже сравнивают с африканским диктатором Бокассой, который "прославился" своей приверженностью к каннибализму.

"В мире животных. Группа приматов захватила трех людей", "Мрази", "Дикари", "Бокасса-стайл. Теперь съедят пленных, чтобы получить их силу", — оценивают комментаторы уровень "творчества".

Комментарии к видео

Пользователей из рф, похоже, также беспокоят подобные "видосы".

"Феодальные ценности внушаются массам, как будто бы это является нормой. Многоженство, рабовладельчество, пытки и убийства непокорных. В случае, если такой персонаж доберётся до президентского кресла, ад развернётся во всей красе", — отмечает один из них.

Резюмирует все вышесказанное один из пользователей, который без обиняков предлагает решение того, как прекратить публикацию подобных видео.

Предложения читателей блога

Вероятно, он вспомнил, с какой животной радостью кадыров недавно радовался тому, что ракеты путлера достигли цели, попав в объекты критической инфраструктуры и теперь украинцы останутся зимой без света и тепла.

Конечно, подобные призывы нельзя популяризировать, так как все в конечном итоге должен решать суд, но право на частное мнение пользователь имеет.

Напомним, что в начале месяца ВСУ нанесли мощный удар по "кадыровскому голливуду": в ходе боев на Херсонщине украинские бойцы уничтожили бронеавтомобиль "Ахмат", который был предназначен специально для "тик-ток войск" рамзана кадырова.