ВСУ сожгли спецавтомобиль, изготовленный для тик-ток войск кадырова

Тиктокеры кадырова не уберегли новейшую технику, которую им создали за месяц

На днях в ходе боев на Херсонщине ВСУ был уничтожен бронеавтомобиль "Ахмат", который в длинной череде ликвидированной техники оккупантов отличают две черты – он был разработан уже после вторжения рф в Украину и предназначен специально для "тик-ток войск" рамзана кадырова.

Как пишет военный историк Андрей Харук, официальное название подобного бронеавтомобиля "Защищенное специальное транспортное средство" (ЗСТС) и было создано уже после 24 февраля как дешевая альтернатива более защищенному бронеавтомобилю "Тайфун-К".

"Ключевые узлы "Тайфуна-К" импортные и попыткой импортозамещения и стал ЗСТС. Еще одним отличием стало максимальное упрощение конструкции. Официально это объясняется необходимостью упростить обслуживание машины, но истинная причина – все та же недоступность импортных комплектующих, прежде всего, электроники", — говорит о причинах появления ЗСТС эксперт.

В итоге ЗСТС стал типичным быстрым заменителем качественной техники. Для этого за основу взяли шасси КамАЗ-5350, на раму которого установили бронированный корпус. Отказ от несущего кузова действительно ускорил процесс создания машины. На это ушло около месяца. Но рамная конструкция обусловила увеличение высоты броневика. То есть теперь авто лучше видно для противника, а экипажу и десанту тяжелее садиться. Кроме того, такая конструкция сделала машину более тяжелой.

Ахмат еще не встретившийся с ВСУ

Небольшим плюсом Харук называет капотную компоновку – это повысило защищенность экипажа при подрыве на мине.

"Машина перевозит 10 человек. 4 из них располагаются в четырехдверной кабине, а остальные – в десантном отсеке. Доступ к последнему осуществляется через узкую одностворчатую кормовую дверь – мастеровые не стали возиться с рампой, удобство – это нескрепно! Вооружение броневика чисто символическое: турель с ручным приводом, на которой можно установить пулемет", — закончил перечисление слабостей "Ахмата" эксперт.

Наконец, свое название бронеавтомобиль получил потому, что его основными пользователями стали "тиктокеры" рамзана кадырова. Они получили 25 единиц ЗСТС, но теперь уже 24.

Ранее оккупанты начали переброску очередной модификации своего "Тайфуна" — "Тайфун-ВДВ", который они сами считают самым вооруженным бронеавтомобилем в мире.