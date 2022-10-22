"Група приматів захопила трьох людей": Мережу обурило постановочне відео кадирова

Чеченського "дону" порівнюють з африканським людожером бокасою

Відомий тиктокер "дон-кадиров" продовжує "смішити" публіку своїми постановочними відео. На жаль, часто цей сміх поєднується зі злістю та обуренням, тому що при зйомці "кіношники" переходять усі грані здорового глузду та пристойності.

Наприклад, напередодні користувачів Мережі не на жарт розлютив новий "шедевр", в якому показано, як сини "дона" дарують йому нібито трьох захоплених у полон українських бійців.

"Один із найганебніших військових злочинів путінського режиму: неповнолітній син кадирова "дарує" батькові трьох "полонених ЗСУ" – звертає увагу на відео користувач Twitter під ніком "Розпад і неповага".

Багато читачів блогу розцінили показане як нікудишню постановку та інсинуацію.

"Мені здається що полонені підставні. Нікого, нікуди в "Тік-Тоці" не беруть. Але від цього театральна п’єса кадировських смердів не стає менш огидною. Країна фейк. А ось відповідь від ЗСУ буде справжньою !", "Мені здається, ця постановка. Хтось реально думає, що сини Кадирова воюють? Вони тиктокерські бійці, а не справжні", "Постановка для лохів Слабо віриться в полонених, якщо тік-ток війська воюють з кущами та порожніми гаражами. Або купили, або своїх переодягли. Огидно в будь-якому випадку", — пишуть користувачі.

Коментарі користувачів Мережі

Навіть якщо показані у відео люди – справжні бійці ЗСУ, це тим більше обурливо, бо з усіма полоненими мають поводитися згідно законів війни, а не залучати їх до роликів сумнівної якості. Крім того, використання дітей у подібних роликах категорично заборонено – адже не можна виключати у майбутньому помсти з боку жертв, над якими вчинили знущання – а у воєнний час, як відомо, можливі будь-які ситуації.

Коментарі користувачів

Крім того, вважають читачі сторінки, від подібної "творчості" пахне чимось непристойним і середньовічним.

Коментарі користувачів Мережі

А кадирова навіть порівнюють з африканським диктатором Бокасою, який "прославився" своєю прихильністю до канібалізму.

"У світі тварин. Група приматів захопила трьох людей", "Мразі", "Дікарі", "Бокаса-стайл. Тепер з’їдять полонених, щоб отримати їхню силу ", — оцінюють коментатори рівень "творчості".

Коментарі до відео

Користувачів з Росії, схоже, також турбують подібні "відоси".

"Феодальні цінності вселяються масам, начебто це є нормою. Багатоженство, рабовласництво, тортури та вбивства непокірних. У разі, якщо такий персонаж дістанеться президентського крісла, пекло розгорнеться у всій красі", — зазначає один з них.

Резюмує все вищесказане один із користувачів, який безперечно пропонує рішення для припинення публікації подібних відео.

Пропозиції читачів блогу

Ймовірно, він згадав, з якою тваринною радістю кадиров нещодавно радів тому, що ракети путлера досягли мети, потрапивши в об’єкти критичної інфраструктури, і тепер українці залишаться взимку без світла та тепла.

Звичайно, подібні заклики не можна популяризувати, оскільки все в кінцевому підсумку має вирішувати суд, але право на приватну думку користувач має.

Нагадаємо, що на початку місяця ЗСУ завдали потужного удару по "кадировському голлівуду" : під час боїв на Херсонщині українські бійці знищили бронеавтомобіль "Ахмат", який був призначений спеціально для "тік-ток військ" рамзана кадирова.