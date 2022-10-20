"Стріляють у спину розгвардії?": сини Кадирова "на передовій" в Україні насмішили мережу

Користувачі мережі напівжартома-напівсерйозно цікавляться, чи можуть позбавити голову Чечні батьківських прав

Скандальний російський та чеченський політик Рамзан Кадиров заявив, що втілив у життя обіцянку відправити на війну в Україну своїх трьох синів – Ахмата, Елі та Адама. Усі вони неповнолітні, а наймолодшому ледве виповнилося 14 років. Багато користувачів мережі впевнені, що юнаки нікуди не їхали, тим більше, що чимало моментів у відео, де сини Кадирова нібито перебувають на передовій, здаються ненатуральними.

Відеозапис, до речі, було опубліковано в офіційному Telegram-каналі Кадирова, передає "Телеграф". Глава Чечні запевнив, що його нащадки вирушили на пошуки ічкерійських батальйонів, які нібито воюють за Україну. При цьому він був змушений констатувати провал у цій операції, котрий виправдав тим, що "шайтани не перебувають у першій лінії наступу".

"Ахмат, Елі та Адам пробралися впритул до позицій противника і забезпечили вогневе прикриття наступаючим бійцям", — заявив Рамзан Кадиров у підписі до відео.

Ймовірно, сам очільник Чечні ніколи не бував у справжньому бою, якщо не знає: на самому краю передової військовим зазвичай не до зйомок у відео, до того ж настільки високої якості. Та й ніхто з військовослужбовців, навіть російських, звичайно ж, не ризикнув би відправити 14-, 15- та 16-річного Кадирових-молодших прямо в епіцентр битв.

Саме тому соцмережі вже сповнені жартів на тему того, що саме роблять сини Рамзана на наявному записі. Крім цього, користувачі обговорюють, чи дійсно вони приїхали в Україну.

Нагадаємо, що сам Кадиров стверджував, ніби щонайменше двічі відвідував Україну за час повномасштабного вторгнення Росії. Перший раз — начебто місцевість під Гостомелем, на "підтвердження" чого публікував відео з чомусь підчищеними мета-даними. Вдруге чеченця нібияк помітили у Маріуполі.