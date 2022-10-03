"Знімуть нові Тік-Токи": Кадиров насмішив відправкою синів на війну в Україну (відео)

Синам Кадирова 14-16 років

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який разом зі своїми бійцями прославився любов’ю до постановочних відео про війну в Україні, заявив про намір відпустити на фронт трьох своїх неповнолітніх синів.

Про це він заявив на своєму каналі у Телеграм у понеділок, 3 жовтня.

За його словами, неповнолітній вік не повинен заважати навчанню захисників.

"Ахмату, Елі та Адаму 16, 15 і 14 років відповідно. Але їхня військова підготовка почалася ще давно, мало не з малих років, — пише Кадиров, — Свої навички Ахмат, Елі та Адам готові застосувати в зоні СВО. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення".

Також він опублікував відео навчальних стрільб:

Варто зауважити, що насамперед такі заяви Кадирова можуть вказувати на те, що в росії готується прецедент відправки на війну неповнолітніх.

Однак загалом користувачів мережі ситуація дуже розважила:

"Тік токи зніматимуть як завжди", "Тік ток воїн навчив синків стріляти по деревах", "Хоч би нікого не смішив", "А самому слабо поїхати?", "Понти", "Ех, відправляють молодняк на забій", "Нехай не забуде дати їм пакети одразу, напевно, вони зайві у сім’ї", — пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Кадиров почав публічно критикувати владу росії.