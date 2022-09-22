кадиров пішов проти путіна: що трапилося

кадиров почав публічно критикувати владу рф

У четвер, 22 вересня, на 211 день повномасштабного вторгнення рф в Україну глава Чечні рамзан кадиров публічно висловив невдоволення останнім обміном полоненими між Києвом і москвою.

Відповідну заяву кадиров написав на своєму telegram-каналі. Він розкритикував російську владу за видачу Україні героїв "Азовсталі", а також той факт, що з ним не порадилися в цьому питанні. Додамо, що рішення про обмін "азовців", напевно, приймалося особисто главою кремля володимиром путіним.

"Вкрай незадоволений вчорашнім обміном. Навіть сама ситуація для мене загалом незрозуміла. Завжди, коли ухвалювалися бойові чи тактичні рішення, з нами, активними учасниками спецоперації, радилися. А тут… Ми виконали обмін на українських умовах. Це неправильно", — написав кадиров.

Також голова Чечні зазначив, що попри свою особисту думку, він виконає будь-який наказ путіна, адже "це головний непорушний принцип".

Нагадаємо, 21 вересня Україна провела масштабний обмін полонених з росією, в рамках якого кума путіна Віктора Медведчука та 55 полонених окупантів обміняли на 215 українців, у тому числі командирів оборони "Азовсталі" та 108 бійців полку "Азов". У СБУ наступного дня розповіли подробиці обміну. До речі, цей обмін полоненими викликав істерику в рф, адже пропагандисти казали, що росія ніколи не піде на це. Пізніше українські спецслужби показали, як зустрічали українських героїв.