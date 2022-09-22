"Який на х**н Медведчук?": російським топ-пропагандистам нагадали їхні нещодавні заяви про обмін полоненими

Путіністи на саму ідею такого обміну ще навесні реагували з обуренням

Внаслідок обміну полоненими між росією та Україною додому повернулися багато захисників заводу "Азовсталь", а рф отримала проросійського політика Віктора Медведчука. Російським топ-пропагандистам у мережі нагадали, як вони ще навесні відкидали саму можливість подібного обміну.

Ще 13 квітня відома в медійному полі рф пропагандистка Маргарита Симоньян заявляла у своєму Telegram-каналі, що обмін Медведчука на українських полонених просто не можливий, адже російський президент не може жорстоко принизити власну армію заради кума. І вона пояснювала своїм підписникам, що тільки в Україні процвітає кумівство, а в них у росії "інша соціально-політична культура".

Симоньян про обмін Медведчука 13 квітня

Не залишався в стороні й популярний путінський пропагандист Володимир Соловйов, якому був дуже проти подібного обміну. Йому пригадали ефір, де голова фракції ЛДПР Леонід Слуцький лише припускав можливість передачі росії Медведчука в обмін на "азовців". А Соловйов яро наголошував, що захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі ні за що не треба обмінювати на своїх полонених.

"Якого нахрєн Медведчука? Я взагалі зараз не уявляю собі, щоб були якісь обміни цих азовців. Це що виходить?" — обурливо кричав путініст.

Реакція Соловйова на обмін Медведчука

Як повідомляв "Телеграф" раніше, т.в.о. голови Служби Безпеки України Василь Малюк розповів, чому Віктора Медведчука обміняли і що з ним було останні місяці.