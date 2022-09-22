Свій 31-ий день народження захисник Маріуполя був змушений зустрічати у полоні

Командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко також відомий як "Редіс" був одним 215 осіб, яких Україна повернула в рамках обміну полоненими 21 вересня. Натомість росії передали Медведчука та за неперевіреною інформацією ще десятки осіб. Розповідаємо, що відомо про захисника Маріуполя.

Денис Прокопенко народився 27 червня 1991 року, його родичі походять від етнічних карелів. Денис дуже рано втратив батька, змалечку на нього мав вплив його дідусь, учасник російсько-фінської війни (1939-40 роки). Він прищепив для онука ненависть до росії, через яку той втратив багато родичів. Згодом Денис почав говорити, що продовжує справу діда.

Прокопенко закінчив факультет германської філології Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю "Викладач англійської мови". Водночас займався спортом. Він один з активних уболівальників (ультрас) "біло-синіх" — футбольного клубу "Динамо" (Київ).

З 2014 року бере участь в антитерористичній операції на сході України у складі полку "Азов". Там він виявив лідерські якості і став командиром взводу, роти, а згодом батальйону. У вересні 2017 року призначений командиром Окремого загону спеціального призначення "Азов".

На День Незалежності 2019 року під час вручення ордена Богдана Хмельницького III ступеня не виконав військове привітання президента Володимира Зеленського. Потім в "Азові" пояснили, що за статутом ЗСУ честь віддають лише військовим, а не цивільним.

У березні 2022 року Денис отримав звання Героя України. Денис Прокопенко потрапив до російського полону після виходу з заводу "Азовсталь" 20 травня 2022 року. Наказ припинити оборонні дії та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців отримав від вищого керівництва на 86-й день блокади міста.