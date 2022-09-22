Свой 31 день рождения защитник Мариуполя был вынужден встречать в плену

Командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко также известен как "Редис" был одним 215 человек, которых Украина вернула в рамках обмена пленными 21 сентября. России же передали Медведчука и по непроверенной информации еще десятки человек. Рассказываем, что известно о защитнике Мариуполя.

Денис Прокопенко родился 27 июня 1991 года, его родственники произошли от этнических карелов. Денис очень рано потерял отца, с детства оказал влияние его дедушка, участник русско-финской войны (1939-40 годы). Он привил для внука ненависть к россии, из-за которой тот лишился многих родственников. Впоследствии Денис стал говорить, что продолжает дело деда.

Прокопенко окончил факультет германской филологии Киевского национального лингвистического университета по специальности "Преподаватель английского языка". В то же время занимался спортом. Он один из активных болельщиков (ультрас) "бело-синих" — футбольного клуба "Динамо" (Киев).

С 2014 участвует в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". Там он проявил лидерские качества и стал командиром взвода, роты, а затем батальона. В сентябре 2017 назначен командиром Отдельного отряда специального назначения "Азов".

В День Независимости 2019 года во время вручения ордена Богдана Хмельницкого III степени не выполнил военное поздравление президента Владимира Зеленского. Затем в "Азове" объяснили, что по уставу ВСУ честь отдают только военным, а не гражданским.

В марте 2022 года Денис получил звание Героя Украины. Денис Прокопенко попал в плен после выхода с завода "Азовсталь" 20 мая 2022 года. Приказ прекратить оборонные действия и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих получил от высшего руководства на 86-й день блокады города.