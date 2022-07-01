«Неймовірний дегенерат»: у соцмережах регочуть над новим відео від кадирівців

Тік-ток війська продовжують воювати з порожнечею і видавати це за неймовірний героїзм

Кадирівські тік-ток війська, які уже давали бій соснам і захоплювали в полон маріупольського бездомного, продовжують воювати з порожнечею. Цього разу в мережі з’явилось відео, як черговий чеченський окупант бігає по залізничній колії і завзято стріляє у невідомому напрямку.

Ймовірно, малось на увазі, що він так зупиняє поїзд, але ні самого поїзда у кадрі нема, ні шуму від нього не чути. Вистріли лунають у цілковитій тиші. Відстрілявшись кудись у щебінь, герой курйозного ролика обіцяє, що скоро України не буде і "вони тут більше не з’являться ніколи". Хто саме "вони", він не уточнив.

У соцмережах "подвиг" героя тут же висміяли. Окрім звичайних для таких випадків жартів на тему зоологічних особистих вподобань кадирівців, люди потішались над тим, як завзято вояка зображає із себе героя голлівудського бойовика, не маючи при цьому жодного противника поблизу.

Пригадували легендарні українські тракторні війська, які, ймовірно, віджали поїзд, з яким збирався повоювати кадировець.

Вигадували різні причини, чого це він влаштував цю стрілянину.

Нагадаємо, кілька тижнів тому кадирівці знову влаштували розборки з бурятами, з якими не можуть щось поділити під легендарною Чорнобаївкою.