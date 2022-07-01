Тик-ток войска продолжают воевать с пустотой и выдавать это за невероятный героизм

Кадыровские ток-ток войска, которые уже давали бой соснам и захватывали в плен мариупольского бездомного, продолжают воевать с пустотой. На этот раз в сети появилось видео, как очередной чеченский оккупант бегает по железнодорожному пути и с большим рвением стреляет в неизвестном направлении.

Вероятно, подразумевалось, что он так останавливает поезд, но ни самого поезда в кадре нет, ни шума от него не слышно. Выстрелы раздаются в полной тишине. Отстрелявшись куда-то в щебень, герой курьезного ролика обещает, что скоро Украины не будет и "они здесь больше не появятся никогда". Кто именно "они", он не уточнил.

В соцсетях "подвиг" героя тут же высмеяли. Кроме обычных для таких случаев шуток на тему зоологических личных предпочтений кадыровцев, люди радовались тому, как упорно вояка изображает героя голливудского боевика, не имея при этом ни одного противника поблизости.

Вспоминали легендарные украинские тракторные войска, вероятно отжавшие поезд, с которым собирался повоевать кадыровец.

Выдумывали разные причины, почему он устроил эту стрельбу.

Напомним, несколько недель назад кадыровцы снова устроили разборки с бурятами, с которыми не могут что-то поделить под легендарной Чернобаевкой.