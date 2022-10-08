Вояки з "переносними системами для душа": у мережі вкотре висміяли "тік-ток бійців" кадирова

"Грізне воїнство" із Грозного знову зуміло вразити українців своєю дурістю

Горезвісні "тік-ток" війська кадирова, які вже воювали з соснами і захоплювали в полон бездомного в Маріуполі, знову зазнали жорсткого висміювання користувачів мережі.

Так, журналіст "Голосу Америки" Олександр Яневський опублікував у своєму Twitter знімок пропагандистського агентства росії, на якому показано на плацу "кадировців" у повному бойовому спорядженні, перед якими стоять використані протитанкові системи без блоків наведення.

"На цьому відео з Грозного кадировці стоять з NLAW і Javelin без блоку наведення", — написав журналіст, натякаючи на те, що в такому вигляді грізна зброя не є ніякою небезпекою і може бути використана хіба що як підставка для квітів.

Посада журналіста

"Назбирали відстріляних і понтуються", "Забрали відстріляні тубуси", "Дичина повна", "Навіщо для відстріляних тубусів блоки наведення? Взагалі їх транспортують у контейнер", — підтримали Олександра користувачі.

"Для тик току норм", — пишуть українці, натякаючи, що основний стиль "ведення війни" кадировцями – це захоплення порожніх будівель та обстріли дерев – але з обов’язковими зйомками роликів для соціальних мереж.

При цьому багато хто звертає увагу на показушність знімку: " Взагалі не розумію, до чого всі ці вистави. Одна фальшивіша за іншу, одна ганебніша за іншу. Всім очевидно, що грають в якусь гру, мабуть, завгодну комусь "нагорі", " Зате свіжофарбовані – як трава на плацу”.

Підсумок обговорення підвів один із користувачів, який написав про суть знімку "грізного воїнства": "Це не птрк, — це переносні системи для прийняття душу".

Коментарі користувачів

Ймовірно, такої ж думки були і воїни кадирова, які прихопили з собою грізні "горщики" – подібним чином діяли під Києвом буряти, які забирали електрочайники в будинках без підставок.

Нагадаємо, що окрім зйомок відео для тиктоку "кадировці" виступають у ролик загороджувальних загонів, стріляючи в спину військам путіна, які виявляють "недостатньо хоробрості" для війни на фронті.