Соратник кадирова заявив, що чеченці "повернулися до України": йому відповіли

Кадирівці можуть стати "заградотрядами" на Херсонському напрямку

Чеченські найманці та соратники лідера размана кадирова, відомі фільмуванням відеозаписів псевдобоїв із повітрям для тік-току, нібито повернулися до України. На кадрах відео, яке шириться у мережі, адам делімханов заявляє, що його підрозділи прибули до Херсонської, Запорізької та Донецької областей для виконання наказів путіна та кадирова для так званого "звільнення" українців від "київського режиму".

Відеозвернення кадирівця та його вояк у понеділок, 12 вересня, оприлюднив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму телеграм-каналі, різко висміявши заяви представника так званого тік-ток підрозділу.

За його словами, до України прибуло нове гарматне м'ясо, яке демонструватиме голу д*пу, коли тікатиме від воїнів Збройних українських сил та заявив, що кадирівці брешуть, адже прийшли не для того, аби "визволяти" українців, а ставати "заградотрядами" на Херсонському напрямку та стріляти у спину російським солдатам і офіцерам, які тікатимуть з поля боя.

"Який ти в чорта лицар? Чорт викидає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів Українських під собою мати, твого війська ми не боїмося, землею і водою будем битися з тобою. Числа не знаємо, бо календаря не маємо, місяць на небі, год у книзі, а день такий у нас, як у вас, поцілуй за те ось куди нас!..", — написав Братчук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, глава Чечні рамзан кадиров записав відеозвернення, в якому заявив, що "засидівся" на своїй посаді, після чого виправдався, наголосивши, що нікуди йти не збирається і навпаки, націлений на рекорд по обійманню цієї посади.