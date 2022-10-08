Вояки с "переносными системами для душа": в сети в очередной раз высмеяли "тик-ток бойцов" кадырова

"Грозное воинство" из Грозного снова сумело поразить украинцев своей глупостью

Пресловутые "тик-ток" войска кадырова, которые уже воевали с соснами и захватывали в плен бездомного в Мариуполе, снова подверглись жесткому высмеиванию пользователей сети.

Так, журналист "Голоса Америки" Александр Яневский опубликовал в своем Twitter снимок из пропагандистского агентства рф, на котором показано построение на плацу "кадыровцев" в полном боевом снаряжении, перед которыми стоят использованные противотанковые системы без блоков наведения.

"На этом видео из Грозного кадыровцы стоят с NLAW и Javelin без блока наведения", — написал журналист, намекая на то, что в таком виде грозное оружие не представляет собой никакой опасности и может быть использовано разве что в качестве подставки для цветов.

Пост журналиста

"Насобирали отстрелянных и понтуются", "Забрали отстреляные тубусы", "Дичь полная", "Зачем для отстреляных тубусов блоки наведения? Вообще их транспортируют в контейнер", — поддержали Александра пользователи.

"Для тик тока норм", — пишут украинцы, намекая, что основной стиль "ведения войны" кадыровцами – это захваты пустующих зданий и обстрелы деревьев – но с обязательными съемками роликов для социальных сетей.

При этом многие обращают внимание на показушность снимка: "Вообще не понимаю, к чему все эти спектакли. Один фальшивее другого, один позорнее другого. Всем очевидно, что играют в какую-то игру, видимо, угодную кому-то "наверху", "Зато свежеокрашенные – как трава на плацу".

Итог же обсуждению подвел один из пользователей, написавший о сути снимка "грозного воинства": "Это не птрк, — это переносные системы для принятия душа".

Комментарии пользователей

Вероятно, такого же мнения были и вояки кадырова, прихватившие с собой грозные "горшки" – подобным образом поступали под Киевом буряты, забиравшие в домах электрочайники без подставок.

Напомним, что помимо съемок видео для тиктока "кадыровцы" выступают в ролик заградотрядов, стреляя в спину войскам путина, проявляющим "недостаточно храбрости" для войны на фронте.