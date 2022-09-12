Соратник кадырова заявил, что чеченцы "вернулись в Украину": ему ответили

Кадыровцы могут стать "заградотрядами" на Херсонском направлении

Чеченские наемники и соратники лидера размана кадырова, известные съемкой видеозаписей псевдобоев с воздухом для тик-тока, якобы вернулись в Украину. На кадрах распространяющегося в сети видео адам делимханов заявляет, что его подразделения прибыли в Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области для выполнения приказов путина и кадырова для так называемого "освобождения" украинцев от "киевского режима".

Видеообращение кадыровца и его воин в понедельник, 12 сентября, обнародовал глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем телеграмм-канале, резко высмеяв заявления представителя очередного так называемого тик-ток подразделения.

По его словам, в Украину прибыло новое пушечное мясо, которое будет демонстрировать голую ж*пу, когда будет убегать от воинов Вооруженных украинских сил и заявил, что кадыровцы врут, ведь пришли не для того, чтобы "освобождать" украинцев, а становиться "заградотрядами" на Херсонском направлении и стрелять в спину российским солдатам и офицерам, которые будут убегать с поля боя.

"Какой ты у черта рыцарь? Черт выбрасывает, а твое войско пожирает. Не будешь ты годен сынов Украинских под собой мать, твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой. Числа не знаем, потому что календаря нет, месяц на небе, год в книге, а день такой у нас, как у вас, поцелуй за то вот куда нас!..", — написал Братчук.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава Чечни рамзан кадыров записал видеообращение, в котором заявил, что "засиделся" в своей должности, после чего оправдался, подчеркнув, что никуда идти не собирается и наоборот, нацелен на рекорд по заниманию этой должности.