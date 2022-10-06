ЗСУ спалили спецавтомобіль, виготовлений для тик-ток військ кадирова

Тіктокери кадирова не вберегли новітньої техніки, яку їм створили за місяць

Днями в ході боїв на Херсонщині ЗСУ було знищено бронеавтомобіль "Ахмат", який у довгій низці ліквідованої техніки окупантів відрізняють дві риси – він був розроблений вже після вторгнення Росії в Україну та призначений спеціально для "тик-ток військ" рамзана кадирова.

Як пише військовий історик Андрій Харук, офіційна назва подібного бронеавтомобіля "Захищений спеціальний транспортний засіб" (ЗСТС) і був створений вже після 24 лютого як дешева альтернатива більш захищеному бронеавтомобілю "Тайфун-К".

"Ключові вузли "Тайфуна-К" ымпортны і спробою імпортозаміщення і став ЗСТС. Ще однією відмінністю стало максимальне спрощення конструкції. Офіційно це пояснюється необхідністю спростити обслуговування машини, але справжня причина — все та ж недоступність імпортних комплектуючих, перш за все електроніки", — говорить про причини появи ЗСТС експерт.

У результаті ЗСТС став типовим швидким замінником якісної техніки. Для цього взяли за основу шасі КамАЗ-5350, на раму якого встановили броньований корпус. Відмова від кузова, що несе, дійсно прискорив процес створення машини. На це пішло близько місяця. Але рамна конструкція зумовила збільшення висоти броньовика. Тобто тепер авто краще видно для супротивника, а екіпажу та десанту важче сідати. Крім того, така конструкція зробила машину важчою.

Ахмат, який ще не зустрівся з ЗСУ

Невеликим плюсом Харук називає капотне компонування — це підвищило захищеність екіпажу при підриві на міні.

"Машина перевозить 10 чоловік. 4 з них розташовуються в чотиридверній кабіні, а решта — в десантному відсіку. Доступ до останнього здійснюється через вузькі одностулкові кормові двері — майстрові не стали возитися з рампою, зручність — це не скріпно! Озброєння броньовика суто символічне: турель ручним приводом, на якому можна встановити кулемет", — закінчив перерахування слабкостей "Ахмата" експерт.

Нарешті, свою назву бронеавтомобіль отримав тому, що його основними користувачами стали "тіктокери" рамзана Кадирова. Вони отримали 25 одиниць ЗСТС, але тепер ъх уже 24.

Раніше окупанти почали перекидання чергової модифікації свого "Тайфуну" — "Тайфун-ВДВ", який вони самі вважають найзброєнішим бронеавтомобілем у світі.