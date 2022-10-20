"Стреляют в спину росгвардии?": сыновья Кадырова "на передовой" в Украине насмешили сеть

Пользователи сети полушутя-полусерьезно интересуются, могут ли лишить главу Чечни родительских прав

Скандальный российский и чеченский политик Рамзан Кадыров заявил, что воплотил в жизнь обещание отправить на войну в Украину своих трех сыновей — Ахмата, Эли и Адама. Все они несовершеннолетние, а самому младшему едва исполнилось 14 лет. Многие пользователи сети уверены, что юноши никуда не ехали, тем более, что очень многое в видео, где сыновья Кадырова якобы находятся на передовой, кажется ненатуральным.

Видеозапись, к слову, была опубликована в официальном Telegram-канале Кадырова, передает "Телеграф". Глава Чечни заверил, что его отпрыски отправились на поиски ичкерийских батальонов, которые якобы воюют за Украину. При этом он был вынужден констатировать провал в данной операции, который оправдал тем, что "шайтаны не находятся в первой линии наступления".

"Ахмат, Эли и Адма пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам", — заявил Рамзан Кадыров в подписи к видео.

Вероятно, сам глава Чечни никогда не бывал в настоящем бою, раз не знает, что на самом краю передовой военным обычно не до съемках в видео, к тому же — настолько высокого качества. Да и никто из военнослужащих, даже российских, конечно же, не рискнул бы отправить 14-, 15- и 16-летнего Кадыровых-младших прямо в эпицентр сражений.

Именно поэтому соцсети уже преисполнены шуток на тему того, что же именно делают сыновья Рамзана на имеющейся записи. Помимо этого юзеры обсуждают, действительно ли они приехали в Украину.

Напомним, что сам Кадыров утверждал, будто бы минимум дважды посещал Украину за время полномасштабного вторжения рф. Первый раз — будто бы местность под Гостомелем, в "подтверждение" чего публиковал видео с почему-то подчищенными мета-данными. Во второй раз чеченца якобы заметили в Мариуполе.