"Снимут новые Тик-Токи": Кадыров насмешил отправкой сыновей на войну в Украину (видео)

Сыновьям Кадырова 14-16 лет

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который вместе со своими бойцами прославился любовью к постановочным видео про войну в Украине, заявил о намерении отпустить на фронт троих своих несовершеннолетних сыновей.

Об этом он заявил на своем канале в Телеграм в понедельник, 3 октября.

По его словам, несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников.

"Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет, — пишет Кадыров, — Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения".

Также он опубликовал видео учебных стрельб:

Стоит заметить, что прежде всего такие заявления Кадырова могут указывать на то, что в россии готовится прецедент по отправке на войну несовершеннолетних.

Однако в целом пользователей сети ситуация весьма развеселила:

"Будут тик токи снимать как всегда", "Тик ток воин научил сынков стрелять по деревьям", "Хоть бы никого не смешил", "А самому слабо поехать?", "Понты", "Эх, отправляют молодняк на убой", "Пусть не забудет дать им пакеты сразу, наверное, они лишние в семье", — пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее Кадыров начал публично критиковать власти россии.