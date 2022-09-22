кадыров пошел против путина: что случилось

кадыров начал публично критиковать власти рф

В четверг, 22 сентября, на 211 день полномасштабного вторжения рф в Украину глава Чечни рамзан кадыров публично выразил недовольство последним обменом пленными между Киевом и москвой.

Соответствующее заявление кадыров написал на своем telegram-канале. Он раскритиковал российские власти за выдачу Украине героев "Азовстали", а также тот факт, что с ним не посоветовались в этом вопросе. Добавим, что решение об обмене "азовцев" наверняка принималось лично главой кремля владимиром путиным.

"Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь… Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно", — написал кадыров.

Также глава Чечни отметил, что несмотря на свое личное мнение, он выполнит любой приказ путина, ведь "это главный незыблемый принцип".

Напомним, 21 сентября Украина провела масштабный обмен пленных с россией, в рамках которого кума путина Виктора Медведчука и 55 пленных оккупантов обменяли на 215 украинцев, в том числе командиров обороны "Азовстали" и 108 бойцов полка "Азов". В СБУ на следующий день рассказали подробности обмена. К слову, данный обмен пленными вызвал истерику в рф, ведь пропагандисты говорили, что россия никогда не пойдет на это. Позднее украинские спецслужбы показали, как встречали украинских героев.