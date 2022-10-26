Как освобожденные защитники держались в плену: рассказы Михаила Дианова, Катерины Полищук и других

В чем находили веру освобожденные герои Украины?

С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой более 900 освобожденных из российского плена украинцев. В неволе им приходилось испытывать физическое и моральное издевательство, впрочем теперь они в безопасности. Некоторые из украинцев находились в плену несколько лет и были незаконно арестованы за свою "слишком проукраинскую позицию". А как отмечают представители украинской власти, эта позиция выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманном "шпионаже" и "терроризме". Все освобожденные украинцы пережили 9 кругов ада, но выстояли. Сегодня Телеграф расскажет вам о том, что помогало держаться бойцам в плену по их историям.

Михаил Дианов "Пианист"

В сентябре Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя. Среди освобожденных бойцов был и морпех Михаил Дианов. Он до последнего защищал Украину, а оказавшись раненым в плену, он не получил должной медицинской помощи. Более того, россияне вытащили ему металлическую конструкцию из руки, без наркоза, без ничего – ржавыми плоскогубцами. В своем интервью он рассказал обо всем, что испытывал в тот момент.

"Если ты сидишь в плену и понимаешь, что сделать ты ничего не можешь, зачем тогда грустить? Да, настроение плохое. Бери людей с собой, оптимистов, и рассказывайте анекдоты друг другу в конце концов. Изменить ситуацию вы не сможете, но настроение поднять себе — без проблем. Любой из моих знакомых военных это подтвердит. Они скажут: "Да, я очень поддерживал собратьев". Даже не веря в это, я говорил ребятам, что скоро будем дома. С каждым утром, когда мы понимали, что ничего не меняется, я искал позитив. Ведь с каждым днем мы были ближе к выходу из ситуации." – говорит Михаил Дианов.

Екатерина Полищук "Птичка"

Екатерина Полищук, известная как парамедикиня с позывным "Птичка", тоже обороняла Украину на "Азовстали". Ее пение там стало опорой для нас здесь, ведь видео с ней облетели весь мир. Несмотря на недавнее возвращение, девушка уже объявила, что освобожденные военные вскоре снова станут в строй, как только оправятся.

"Нет разницы то ли жить трусами, то ли умереть трусами — это все равно стыдно. Мы осознавали, что скорее всего не выйдем, и все равно не позволяли себе опускать руки. Когда не помогало обезболивающее, я пела колыбельные, тогда раненые засыпали. Музыка в целом помогает при фантомных болях и плохом настроении. Назло россиянам, мы продолжали петь, шутить, рассказывать смешные истории"

Первый совершенно женский обмен

17 октября войдет в историю нашей страны как день, когда Украине удалось вернуть домой из плена 108 женщин. В свое счастье они поверили, только когда услышали родной язык. Женщины сразу начали делиться впечатлениями, а на вопросы, а что помогло выжить, признаются: "Мечта, что вернемся домой".

"Нас обижали противными словами, нам говорили, что мы не нужны своей стране, что мы уже проиграли, но мы не верили. Мы не изменили военной присяге, девушки-медики не изменили своей. Жили мыслью, что увидим детей и родных. Жили надеждой на то, что мы вернемся домой». — говорят девушки.

По словам главы ОП Андрея Ермака, все уволенные будут проходить медицинский осмотр и реабилитацию. В свою очередь в Координационном штабе проинформировали, что самой старшей из освобожденных пленных 62 года, самой молодой — 21 год. Доподлинно не известно, сколько еще человек сегодня удерживает россия в плену, но по оценке вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук заключенных около 2500. В то же время отмечается, что Украина не прекращает работы над последующими обменами.