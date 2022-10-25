Госизмена на "Мотор Сичи". Следует ли менять Богуслаева на пленных украинцев

Богуслаев десятки лет возглавлял стратегическое оборонное предприятие, имел доступ к государственной тайне в комитете ВР

Президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, которого накануне суд отправил под арест за подозрение в тайной продаже двигателей для российской авиации, могут обменять на украинских пленных. Такую идею высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Известно, что у Богуслаева есть российский паспорт.

"Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", – сказал Подоляк.

Он отметил, что процесс может происходить так же, как в случае с обменом кума путина Виктора Медведчука, которого 21 сентября передали рф в обмен на пленных из "Азовстали".

В чем обвиняют "красного директора"

На записях телефонных разговоров Богуслаева от СБУ он рассказывает, что после 24 февраля продолжал поставлять в россию двигатели для ударных вертолетов, затем атаковавших украинские города. В разговоре с представителем ЗАО "Владимир Климов-Мотор Сич" (Москва) Богуслаев уточняет, в какой стране можно оформить это нелегальное тайное соглашение. В качестве вариантов ему предлагают Хорватию, Киргизию и Казахстан. Переговоры продолжались и в мае, тогда он пытался отправить 6 двигателей для компании "Росвертолет".

Первые разговоры записаны весной 2021 года, некоторые — в феврале и марте 2022. Богуслаев оправдывал вторжение россии на территорию Украины, надеялся, что армия россии остановит ВСУ во время контрнаступления. Также Богуслаев размышлял о "нацистах" в Украине.

В то же время журналисты начали спрашивать, почему СБУ пришло к Богуслаеву только сейчас. В частности, редактор "Цензор. НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что по данным источников его издания, СБУ прослушивала директора минимум с 2019-го года и имела доказательства его незаконных отношений с рф, что прямо запрещено украинским законом.

"Много лет Богуслаев оставался одним из важных поставщиков российского военно-промышленного комплекса, и сейчас очевидно, что несмотря на запрет сотрудничества с рф в 2014-м году Богуслаев продолжал вооружать вертолеты путина… Но задержали его только на восьмом месяце полномасштабной войны ", — заявил Бутусов.

В то же время журналист считает, что Богуслаева нельзя менять, иначе он сдаст все производственные возможности, и враг сможет уничтожить много важных для Украины объектов. Также он может помочь россии построить собственное производство двигателей.

Что известно о Богуслаеве

Почетному президенту запорожского промышленного предприятия "Мотор Сич" 84 года, он миллиардер и даже имеет звание Героя Украины. Последнее не помешало ему выражать пророссийские взгляды и получить гражданство россии. Интересно, что он получил его в том же году, что и звание Героя: 19 января 2000 года получил звание Героя Украины, а 18 октября — стал владельцем паспорта рф, говорится в расследовании "Схем". Богуслаев является этническим русским, родился в Уральске и проходил там военную службу.

Богуслаев несколько раз избирался депутатом Верховной Рады, причем входил в состав комитета по вопросам безопасности и обороны, имел доступ к государственной тайне. Пророссийские взгляды он не скрывал, а в 2016 году на его базе отдыха в Приморске висели плакаты "Строим будущее вместе" с российским триколором. Также он отказывался вывешивать на "Мотор Сичи" украинский флаг.

Летом 2016 года Богуслаев выступил во время открытия скульптуры Богородицы на территории Валаамского монастыря в Карелии, там также присутствовал владимир путин и патриарх Кирилл.

Вячеслав Богуслаев возглавил "Мотор Сич" в 1991 году, а с 1994 года предприятие приватизировали, Богуслаев получил контроль над большинством акций, за что его прозвали последним "красным директором". Предприятие является одним из крупнейших в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

В 2019 году стратегическое оборонное предприятие "Мотор Сич" чуть не было продано китайским инвесторам из Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group. Но против приобретения выступали США, тогда советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Китай украл технологии истребителей F-35 и подобная кража военных технологий может ожидать Украину. В результате суд наложил арест на 56% акций, которыми владели китайские компании. Имущество и акции передали в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), СНБО решил вернуть компанию в собственность государства, но этого до сих пор не произошло.

В 2020 году выяснилось, что китайские компании обратились в международный арбитраж с иском против Украины на 3,5 млрд долларов, а в 2021 году в интервью СМИ Богуслаев заявил, что должен китайцам деньги и к 2026 году должен вернуть инвесторам 100 млн. долларов, которые брал взаймы.