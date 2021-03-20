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На имущество и акции "Мотор Сичи" наложили арест: что теперь будет с компанией

На имущество и акции "Мотор Сичи" наложили арест: что теперь будет с компанией
11:18 Сегодня Телеграф

После решения СНБО 11 марта вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность, Шевченковский районный суд Киева наложил арест завод и 100% акций предприятия.

Об этом сообщает СБУ, которая и подала соответствующее ходатайство в суд.

"По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности", - говорится в сообщении.

После решения по "Мотор Сичи" Китай подыграл России в Крыму. Но могло быть хуже

Напомним, что сейчас СБУ проводит досудебные расследования по "Мотор Сичи", касающиеся диверсионной, подрывной деятельности в пользу РФ и по наличию возможных нарушений законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций предприятия.

Как добавили в ведомстве, "Мотор Сич" продолжит свою работу с сохранением рабочих мест и производственного плана.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, сколько предстоит вернуть Украине китайским инвесторам после национализации "Мотор Сичи".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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СБУ, Мотор Сич, Суды, Национализация.
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