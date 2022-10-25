Держзрада на "Мотор Січі". Чи варто міняти Богуслаєва на полонених українців

Богуслаєв десятки років очолював стратегічне оборонне підприємство, мав доступ до державної таємниці у комітеті ВР

Президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого напередодні суд відправив під арешт за підозру у таємному продажі двигунів для російської авіації, можуть обміняти на українських полонених. Таку ідею висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Відомо, що у Богуслаєва є російський паспорт.

"Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що процес може відбуватися так само, як у випадку з обміном кума путіна Віктора Медведчука, якого 21 вересня передали рф в обмін на полонених з "Азовсталі".

У чому обвинувачують "червоного директора"

На записах телефонних розмов Богуслаєва від СБУ він розповідає, що після 24 лютого продовжував поставляти в росію двигуни для ударних вертольотів, які потім атакували українські міста. У розмові з представником ЗАТ "Володимир Клімов-Мотор Січ" (Москва) Богуслаєв уточнює, через яку країну можна оформити цю нелегальну таємну угоду. Як варіанти серед країн-посередників йому пропонують Хорватію, Киргизію та Казахстан. Перемовини тривали і в травні, тоді він намагався відправити 6 двигунів для компанії "Росвертоліт".

Перші розмови записані навесні 2021 року, деякі — у лютому та березні 2022. Богуслаєв виправдовував вторгнення росії на територію України, сподівався, що армія рф зупинить ЗСУ під час контрнаступу. Також Богуслаєв розмірковував про "нацистів" в Україні.

Водночас журналісти почали запитувати, чому СБУ прийшло до Богуслаєва тільки зараз. Зокрема редактор "Цензор. НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що за даними джерел його видання, СБУ прослуховувала директора мінімум з 2019-го року і мала докази його незаконних стосунків з рф, що прямо заборонено українським законом.

"Багато років Богуслаєв залишався одним із важливих постачальників російського військово-промислового комплексу, і зараз очевидно, що попри заборону співпраці з рф у 2014-му році Богуслаєв продовжував озброювати гвинтокрили путіна… Але затримали його тільки на восьмому місяці повномасштабної війни", — заявив Бутусов.

Водночас журналіст вважає, що Богуслаєва не можна міняти в рф, бо інакше він здасть усі виробничі можливості, і ворог зможе знищити багато важливих для Украіни об’єктів. Також він може допомогти рф збудувати власне виробництво двигунів.

Що відомо про Богуслаєва

Почесному президенту запорізького промислового підприємства "Мотор Січі" 84 роки, він є мільярдером та навіть має звання Героя України. Останнє не завадило йому висловлювати проросійські погляди та отримати громадянство рф. Цікаво, що отримав він його у тому ж році, що і звання Героя: 19 січня 2000 року отримав звання Героя України, а 18 жовтня — став власником паспорта рф, йдеться у розслідуванні "Схем". Богуслаєв є етнічним росіянином, народився Уральську і проходив там військову службу.

Богуслаєв кілька разів обирався депутатом Верховної Ради, причому входив до складу комітету з питань безпеки і оборони, мав доступ до державної таємниці. Проросійські погляди він не приховував, а у 2016 на його базі відпочинку у Приморську висіли плакати "Строим будущее вместе" з російським триколором. Також він відмовлявся вивішувати на "Мотор Січі" український прапор.

Плакати з російським прапором

Влітку 2016 року Богуслаєв виступив під час відкриття скульптури Богородиці на території Валаамського монастиря у Карелії, там також були присутні володимир путін та патріарх Кирило.

В'ячеслав Богуслаєв очолив "Мотор Січ" у 1991 році, а з 1994 року підприємство приватизували, Богуслаєв отримав контроль над більшістю акцій, за що його прозвали останнім "червоним директором". Підприємство є одним з найбільших у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

У 2019 році стратегічне оборонне підприємство "Мотор Січ" ледь не продали китайським інвесторам з Skyrizon Aircraft та Xinwei Technology Group. Але проти придбання виступали США, тоді радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявляв, що Китай вкрав технології винищувачів F-35 і подібна крадіжка військових технологій може чекати на Україну. В результаті суд наклав арешт на 56% акцій, якими володіли китайські компанії. Майно та акції передали в управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), РНБО вирішила повернути компанію у власність держави, але цього досі не відбулося.

У 2020 році з'ясувалося, що китайські компанії звернулися в міжнародний арбітраж з позовом проти України на 3,5 млрд доларів, а у 2021 році в інтерв'ю ЗМІ Богуслаєв заявив, що винен китайцям гроші і до 2026 року має повернути інвесторам 100 млн доларів, які брав у борг.