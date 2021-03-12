Рішення РНБО щодо "Мотор Січ" проб'є діру в бюджеті, але це ще півбіди - Орест Сохар

11 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення в державну власність підприємства "Мотор Січ".

Про можливі наслідки рішення РНБО на своїй сторінці в Facebook написав журналіст і шеф-редактор інтернет-видання "Обозреватель" Орест Сохар.

"Треба називати речі своїми іменами: рішення РНБО про "повернення у власність держави "Мотор-Січі" в законний спосіб" одномоментно проб’є дірку в державному бюджеті на декілька мільярдів доларів. Але то півбіди. Справжня біда в тому, що ота експропріація відкриє скриньку Пандори, з якої висиплеться ще добра пригорща проблем, серед яких – безліч судових позовів на мільярди доларів, торгова війна з Китаєм та статус ненадійної країни, здатної націоналізувати будь-яку власність на своїй території.

Спершу дам невеличку підказу Раді нацбезпеки. Ось список компаній, які можна вигідно націоналізувати:

- Київстар (власники – росіяни та голандці);

- Водафон (росіяни);

- Каргіл Україна (США);

- Джапон Тобако (Японія);

- Філіп Моріс (Швейцарія, США).

Зрештою, Google на допомогу, таких жирних бізнесів можна знайти сотень зо три. За декілька таких засідань Ради нацбепеки державний бюджет країни вдасться накачати до рівня технологічного гіганта "Амазон" чи навіть з самим Ілоном Маском потягатися.

…Ну це, якщо не думати про наслідки. Якщо ж переживати, що буде завтра, то навіть було не варто було братися за націоналізацію "Мотор Січі". Почнемо з того, що відсутня процедура розрахунку компенсації за експропріацію власності. Аудиторська компанія з числа "великої четвірки" E&Y визначила, що вартість цього активу складає понад 1 млрд дол.

Тоді як китайці натякають, що у міжнародних судах підтвердять свої претензії на 3,6 млрд дол, куди увійдуть втрачені прибутки, відсотки за кредитами, інші витрати. Звісно, у якомусь Печерському суді китайським інвесторам не вдасться нічого доказати, але чомусь думається, що вони підуть у суди міжнародні, де все ж таки діє логіка права.

А ще держава, судячи з наявних даних, отримає понад 1 млрд. дол. боргів, які "Мотор Січ" створив після формальної зміни власника. Тут треба сказати, що колишній бенефіціар компанії В’ячеслав Богуслаєв продав її китайцям, але ті важелів управління так і не отримали. Богуслаєв і далі керував "Мотор Січчю", яка, нарощували штучні борги перед структурами, афільованим з колишнім менеджментом.

Тепер китайці зберуть увесь цей фактаж та підуть у міжнародні суди. Я підозрюю, урветься терпець не тільки у цих інвесторів, але й в уряду КНР, і він збере воєдино всі кейси роботи "інвестнянь" та обкладе нашу владу судами. А там суми виникнуть не менш серйозні. От взяти бодай скандальний контракт на 1,5 млрд. дол, який провалила одна українська одіозна державна зернова компанія. А є ще в крадені проекти в "зеленій енергетиці" і т.д.

Українську владу десь можна зрозуміти. Зараз точиться технологічна конкуренція між США та Китаєм, і американці намагається сповільнити темпи переснащення Китаю, особливо у військовій галузі. Але спілкування з українськими дипломатами дає підстави стверджувати, що США ніколи не ставили питання перед Києвом так радикально, йшлося лише про бажання зберегти частковий контроль за підприємством, і така форма контролю була знайдена та погоджена. Але у РНБО з’явилося несподіване натхнення, і її члени пішли далі.

Мить слави пройде, і далі наступлять суворі будні, а вони будуть не вельми приглядні: скринька Пандори, судові процеси і необхідність виплати компенсацій. Це той випадок, коли рішення легко ухвалювати… А от втілити – важко, навіть практично неможливо. Зате є на чому продемонструвати роботу інвестнянь", - написав Сохар.

Як повідомлялося раніше, більшість українців користуються російським інтернет-трафіком, через що Роскомнадзор може впливати на українські канали зв'язку.