Большинство украинцев пользуются российским интернетом: почему так получилось и чем опасно

Во время протестов в РФ, связанных с арестом Алексея Навального, в Украине наблюдались проблемы с интернет-соединением. В частности, на связь жаловались абоненты сети "Киевстар". Причем коммуникация затруднялась как у тех, кто сидел с мобильного интернета, так и у пользователей сервиса "домашний интернет от Киевстар". Известно, что во время протестов в РФ власти специально "глушат" интернет и мобильную связь. Связано ли это с перебоями в Украине – в ситуации разобрались журналисты "Телеграфа".

С чего все началось?

Первым о проблеме с соединением в Facebook заговорил Игорь Шведин. Сейчас он является главным операционным директором приложения IntensFit. Специалист рассказал, что в их приложение попросту перестало работать и в службу поддержки начало обращаться много людей.

"Вчера (24 января - ред.) приблизительно в 10 часов утра резко увеличилось количество обращений на нашу поддержку с жалобами на работу приложения. В течение дня мы проверяли всю доступную нам диагностику и не обнаружили никаких проблем, новых релизов мобильного не было, Azure Api (облачная технология и инфраструктура корпорации Microsoft - ред.) загружен всего на 40%, база данных на 20%. Вертикальное масштабирование железа и перезагрузка служб не помогла. Позже мы обратили внимание, что 95% клиентов, у которых возникала проблема работали с аккаунтом, где телефонный номер был с префиксами Киевстара. Мы проверили остальные 5% и оказалось, что у них вайфай с домашним интернетом от Киевстар".

Игорь Шведин связал эти проблемы с трафиком, который компания "Киевстар" пропускает через Россию. Он отметил, что до сих пор Роскомнадзор может влиять на украинские каналы связи.

"Киевстар" использует маршруты Билайна/Вымпелкома (так исторически сложилось), и что гоняют трафик через нашего недружелюбного соседа. А у соседей митинги и Роскомнадзор традиционно ставит фильтры трафика под своим колпаком, чтобы затруднить координацию участников через неподконтрольные мессенджеры. Наш облачный сервис в Azure попал под раздачу".

Нужен VPN

Оказывается, когда возникают проблемы со связью, можно просто использовать VPN (Virtual Private Network – виртуальная приватная сеть). Лайфхак работает в условиях многих провайдеров Украины. Части украинцев эта технология хорошо знакома, ведь ее используют, чтобы сидеть в запрещенных "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Игорь Шведин отметил, что именно прямой обход соединения "Киевстара" помог пользователям снова включится в их приложение.

"Эта гипотеза была подтверждена, когда мы предложили нашим клиентам зайти под VPN или через Wi-Fi других провайдеров. У всех все хорошо работает. Поэтому больше не спрашивайте "причём здесь Навальный?". За 6 лет войны мы до сих пор зависим от России в стратегическом направлении телекоммуникаций".

В чем соль?

Инцидент произошел 24 января. Вечером, когда закончилась острая фаза протестов, проблема со связью исчезла сама собой. Однако, маршруты интернет-соединений изменений не претерпели. Пост Игоря Шведина вызвал большой резонанс в сети среди специалистов и патриотически настроенного населения. Мы попросили прокомментировать ситуацию экспертов.

Наш собеседник, Ерох Роот (так он попросил назвать его в тексте), работает технологическим адвокатом. Он рассказал, что компании сотовой связи вполне могут иметь отношение к России. Однако, вопросы трафика (загруженности интернет маршрутов - ред.) и того, через что вообще проходит интернет-коммуникация, могут напрямую иметь отношение к интернет-провайдеру – компании, которая предоставляет пользователю доступ ко Всемирной паутине. Он также рекомендует использовать VPN.

"Я слышал неоднократно, что есть общая с РФ сеть и общие трассы. Видимо, им так выгоднее. Мобильные операторы действительно имеют отношение к России. Они могут использовать DLC. Это dedicated line connection – выделенная линия. Используется для серых, нераспознаваемых соединений. Но есть нюанс. Такая выделенка по цене выходит дороже, раз в 5-10. Гебня (ФСБ России - ред.) может требовать исполнения законодательства РФ для всего трафика (путь соединения компьютера с сервером, который дает доступ к сайтам), включая транзитный.

МТС когда-то продали Водафону, но там сложно разобраться в конечных владельцах. Такие компании имеют счета в офшорах – недоступных законодательству банковских счетах. Водафон, например, владеет правами на торговую марку и все. А за это компании капает много денег. За остальное компания не отвечает.

Обойти моменты, связанные с маршрутом через РФ нельзя. Тут все вопросы или к самому провайдеру, мобильному оператору, или можно использовать VPN".

Корреспондент "Телеграфа" обратился к бывшей компании "МТС" за разъяснениями. Через неделю ожиданий в Отделе внешних отношений Vodafone Украина нам ответили, что никакого отношения к РФ и трафику через нее не имеют.

"ЧАО "ПФ Украины" – это украинская компания, которая входит в NEQSOL Holding и является частью Vodafone Group. К упомянутой стране компания не имеет отношения. Сеть Vodafone Украина работает в штатном режиме, проблем с интернетом не наблюдается. Компания является лидером по скорости мобильного интернета по результатам независимого исследования Ookla во втором полугодии 2020 года".

Также к нам подключился с комментарием Назар Токарь – специалист по кибербезопасности, администратор украинской Википедии и автор популярного украиноязычного YouTube-канала про технологии и изобретения Tokar.ua. Он подтвердил слова предыдущего спикера и добавил свои рекомендации по интернет-провайдерам.

"Я читал историю про трекеры и совершенно не удивлен. Более того, несколько лет назад уже была аналогичная ситуация, когда произошло то же самое, но тогда ситуация не получила такую огласку. Люди активно удивлялись, что после блокировки Яндекса, ВКонтакте и т.д. перестал работать сервис карт Maps Me. Это потому, что он принадлежит компании Mail.Ru, это российская компания и ее разработка. Соответственно, эта служба прекратила корректно у нас работать".

По словам эксперта, Vodafone (бывший UMC, бывший МТС) – это российская компания, которая этого не скрывают. Назар Токарь напомнил, что не так давно Vodafone Украина продали азербайджанскому оператору Bakcell, но различные источники утверждают, что компания все равно частично принадлежит россиянам.

"Что касается Киевстара. Кажется, по крайней мере 30% оператора принадлежит российским инвесторам. Свободных независимых операторов в Украине не существует. Соответственно, трафик остальных идет через каналы имеющихся в стране. И они продолжат работать и на оккупированных территориях. Зачем им создавать дополнительную инфраструктуру, если есть уже готовая? С точки зрения бизнеса – ничего удивительного. Компании и не скрывают того, что пользуются одинаковой готовой моделью для РФ и Украины".

В самом Киевстаре утверждает, что они не пользуются российским трафиком и вообще у них действует запрет на ряд сайтов страны-агрессора. Так "Телеграфу" рассказали представители мобильного оператора.

"У нас запрещены российские сайты и сервисы, которые запрещены по всей стране. Мы не поддерживаем то, что наши абоненты пользуются VPN. Трафик гоняется у нас через Украину. За более развернутым ответом вы можете обратиться к нашему центральному офису в Киеве. Написать письмо или спросить на нашем сайте. Продолжительность получения официального уведомления составляет 30 календарных дней".

Для полной картины мы обратились еще и в lifecell, где нас уведомили, что не могут ответить на вопросы, которые касаются передачи информации через их сеть. Служба поддержки отказалась связывать нас с техническим отделом. В центральном офисе lifecell нам предложили отправить официальный запрос. Ответ на него "Телеграф" опубликует, как только получит.

Что делать?

По словам специалиста по кибербезопасности Назара Токаря, защита информации - очень интересный и непростой вопрос. Чтобы обеспечить её на должном уровне, следует, в первую очередь, самому не распространять эту информацию. Дескать, две трети данных, интересных спецслужбам и мошенникам, люди предоставляют самостоятельно и добровольно: в переписках, при публикации фотографий, видео и текстов.

"Не так трудно узнать, где живет человек, чем он занимается, какие у него интересы, круг знакомств, политические предпочтения, планы. Особенно, если человек очень активен в интернете. В первую очередь всегда надо держать включенным критическое мышление. Не пользоваться теми же тестами, которые, например, предлагают узнать, какая ты змея, или кем ты был в прошлой жизни".

В качестве примера наш собеседник приводит патриотический проект "Цепь единения", организованный компанией "Баядера Групп" ко Дню соборности Украины.

"Нужно зарегистрироваться на сайте и тогда твоя иконка-аватарчик появляется на карте Украины. Эта цепочка постепенно должна была соединить Киев с Симферополем. Это обычный маркетинговый ход, который нацелен на сбор коммерческой информации о потенциальном покупателе. Просто здесь использовали тему патриотизма. Вместо него могло быть что угодно. Участие в таких проектах несет опасность для людей. Причем бОльшую чем переписка в вайбере или телеграмме".

Назар Токарь подчеркивает: следует всегда фильтровать информацию, особенно ту, которая бьет по эмоциям. Надо задавать себе вопрос – "почему так?" Главным должен быть фактаж, передача информации, а не кликбейт. Кроме того, нужно включать двухфакторную авторизацию повсюду: в почте, мобильных банкингах, мессенджерах...

"Что касается безопасности трафика – я с большой надеждой смотрю на Starlink Илона Маска. Наконец-то мы сможем пользоваться настоящим спутниковым интернетом. Уже месяц идет тестирование сети. Кстати, если кто-то думает, что это будет очень дорого, то официальных цен сих пор нет. Компания будет выставлять каждой стране адекватные рынку стоимости. Думаю, что цена Starlink будет сочетаться со средней у нас по Украине".