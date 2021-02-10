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«Телеканалы Медведчука» смогут вещать только в Интернете, - итальянское издание Adnkronos

«Телеканалы Медведчука» смогут вещать только в Интернете, - итальянское издание Adnkronos
11:46 Сегодня Телеграф Фото: capital.ua

Ряд итальянских изданий опубликовали материал информационного агентства Adnkronos, в котором сказано, что Президент Украины Владимир Зеленский отключил от вещания три телеканала.

В частности, материал обнародовали издания La Sicilia La SiciliaFortune ItaliaCorriere Di Arezzo и другие.

«Это — каналы „112 Украина “, NewsOne и ZIK, которые, согласно указу, подписанному вчера (2 февраля. — Ред.) Президентом, смогут вещать только в Интернете, но не в эфире. Медведчук включен в список людей, подлежащих санкциям США. Зеленский объяснил, что его решение было нелегким, что он поддерживает свободу слова, а не „пропаганду, финансируемую страной-агрессором“», — сообщает итальянским читателям Adnkronos.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы — о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», — сказал Виктор Медведчук.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Виктор Медведчук, Владимир Зеленский.
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